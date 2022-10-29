Пятилетний мальчик съел арбуз и умер, еще один ребенок в больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи в Волгограде. Дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи предварительно установили, что арбуз был куплен 26 октября в овощной лавке. На следующий день 58-летний дедушка вместе с внуками лакомились арбузом, после чего почувствовали недомогание. 28 октября самочувствие пятилетнего мальчика и одиннадцатилетней сестры ухудшилось, детей госпитализировали. Младший ребенок, несмотря на усилия врачей, умер. Девочка сейчас в больнице, угрозы ее жизни нет, сообщили в СКР по Волгоградской области.

По предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита.

Следователи с криминалистами наведались в овощную лавку, все арбузы изъяты, будут проводиться судебные экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. (фото скриншот видео СКР по Волгоградской облати)