Не хватило ширины полосы - автомобиль влетел в ограждение

Сегодня днем на перекрестке проспекта Октябрьского и улицы Мелентьевой в столице Карелии произошло ДТП.

Легковой автомобиль двигался по Мелентьевой по направлению к озеру. При выезде с перекрестка машина по какой-то причине просто не уместилась в ширину полосы. Правым передним колесом автомобиль наехал на бордюр, врезался в металлическое ограждение, подпрыгнул и чудом не задел автобус на встречной полосе. Стоявший на тротуаре пешеход отошел в сторону. Машину развернуло поперек полосы. Дорожный инцидент запечатлела камера наблюдения «Сампо.ру».

К месту ДТП прибыл экипаж Госавтоинспекции. Как сообщил корреспондент «Петрозаводск говорит», по предварительным данным, за рулем мог находиться нетрезвый водитель. Его оформляют. (фото «Петрозаводск говорит»)