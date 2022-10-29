Мужчина ударил ногой полицейского в лицо, его осудили условно

32-летнего сегежанина осудили за применение насилие в отношении полицейского. Мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов и оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным и приговорил к условному сроку, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по РК.

Инцидент случился ночью осенью прошлого года. Мужчина находился в общественном месте в нетрезвом виде, его задержали и отвезли в медучреждение на освидетельствование.

«Находясь в медицинском учреждении и не желая выполнять законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования, подсудимый ударил ногой в лицо полицейскому, причинив телесное повреждение в области глаза»,

- прокомментировали в региональном Следкоме.



Городской суд Сегежи приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор суда вступил в силу. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)