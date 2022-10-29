ВАЗ-2107 упал в кювет и опрокинулся, пострадал водитель

45-летний мужчина пострадал в результате аварии в Суоярвском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, дорожный инцидент произошел 28 октября в 01:10 на 36 километре автодороги «Суоярви-Койриноя».

Автомобиля ВАЗ-2107 съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Водителю, жителю поселка Муезерский, понадобилась помощь врачей. Дорожное ведомство проводит проверку.

Напомним, 28 октября в кювете также оказался еще один автомобиль. В ГИБДД предположили, что в машине на ходу разорвало колесо. (фото Госавтоинспекция РК)