29 октября 2022, 10:40
Колесо разорвало на скорости, машина вылетела с трассы «Кола» в кювет
31-летний мужчина пострадал в аварии в Медвежьегорском районе
Жесткая авария произошла в пятницу, 28 октября, в Медвежьегорском районе.
В десять часов утра при движении по трассе «Кола» в автомобиле разорвало заднее левое колесо.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, это стало причиной аварии. Автомобиль под управлением 31-летнего кондопожанина слетел с дороги в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы. Дорожная полиция проводит проверку. (фото Госавтоинспекция РК)