29 октября 2022, 10:40
Происшествия

Колесо разорвало на скорости, машина вылетела с трассы «Кола» в кювет

31-летний мужчина пострадал в аварии в Медвежьегорском районе

Жесткая авария произошла в пятницу, 28 октября, в Медвежьегорском районе.

В десять часов утра при движении по трассе «Кола» в автомобиле разорвало заднее левое колесо.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, это стало причиной аварии. Автомобиль под управлением 31-летнего кондопожанина слетел с дороги в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы. Дорожная полиция проводит проверку. (фото Госавтоинспекция РК)

Обсудить
Метки: 
Кола
авария
новости Карелии
Медвежьегорский район
Госавтоинспекция