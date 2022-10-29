Микроавтобус нырнул под троллейбус и устроил коллапс

Две полосы на улице Ровио в Петрозаводске оказались наглухо заблокированы вечером в пятницу.

В левой полосе с включенной аварийкой стояли два легковых автомобиля, рядом были водители. Как следует из описания в «ДТП Петрозаводска и Карелии», в одной из машин сел аккумулятор, водитель другой ему помогал.

В 18:29:56 в полосе появился белый микроавтобус, водитель решил перестроиться в право прямо в троллейбус. Протиснуться ему не удалось. В итоге «рогатый» его слегка подмял прямо в одну из машин в левой полосе. Троллейбус дальше не поехал, из салона вышли люди. Все случилось в районе остановки «Генерала Фролова», напротив детской поликлиники №2. Другим участникам движения пришлось объезжать место групповой аварии по встречной полосе.

Подписчики сообщества предположили, что подобной ситуации можно было бы избежать, если бы водители откатили заглохшую машину с перекрестка, а также выставили аварийный знак. (фото скриншот)