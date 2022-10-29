Заброшенный дом сгорел в деревне Верхние Важины

Деревянное строение горело в Пряжинском районе. От части заброшенного дома остались лишь угли.

Сигнал спасателям о пожаре в неэксплуатируемом доме на улице Мира ½ в деревне Верхние Важины поступил 28 октября в 13:35. Огнеборцы смогли справиться с возгоранием спустя два часа.

В 16:06, по сообщению пряжинских спасателей, пожар был ликвидирован. фотографии с места ЧП опубликовал «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».