Пятеро школьников из Карелии стали призерами всероссийских олимпиад

Школьникам из Карелии и Кондопоги вручены дипломы всероссийских олимпиад. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Так, призерами заключительного этапа стали пятеро учащихся 11-х классов. Это Аделина Макарова из 17-й гимназии Петрозаводска и Ева Теребова из 3-й школы Кондопоги, ставшие призерами олимпиады по английскому языку.

Также это Антон Белый из Университетского лицея и Максим Макаров из Лицея №1, ставшие призерами олимпиады по информатике. Награды удостоилась также учащаяся Университетского лицея Алина Мизинкова, попавшая в призы олимпиады по литературе.

Всего во всероссийских олимпиадах в этом году приняли участие почти 28 тысяч карельских школьников.