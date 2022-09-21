Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Мурманской области

В Мурманской области произошло ЧП на железной дороге. С рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда №21, следовавшего из столицы Заполярья в Санкт-Петербург.

Авария произошла 21 сентября в 13:00, сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел в районе перегона станции Куна и Ягельный бор. По сообщению спасателей, вагоны сошли с путей, но не опрокинулись.

«По предварительной информации пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места», - сообщили в министерстве. К месту аварии направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего 57 человек и 13 единиц техники, в том числе 2 восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши. (фото unsplash.com, Johannes Plenio)