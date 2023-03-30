Пять новых направлений авиаперелетов открывают в Карелии

В данный момент из Петрозаводска и обратно отправляются рейсы в Москву, Калининград и Сочи. Но скоро число направлений увеличится, сообщили региональные власти. Всего их будет восемь.

В апреле-мае открывают дополнительные авиамаршруты. В частности, мы уже писали, что авиасообщение свяжет Карелию с Ингушетией. Кроме того, самолеты полетят в Екатеринбург, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Казань

- Екатеринбург. Компания «Северсталь», рейсы со 2 мая, по вторникам и пятницам. Самолеты Bombardier CRJ-200

- Нижний Новгород. Авиакомпании «Икар» и Nordwind Airlines. Два рейса в неделю - с мая до конца октября. Самолеты Embraer E-190.

- Минеральные Воды. «Северсталь», рейсы с мая по сентябрь, в апреле – один раз в неделю, с мая по сентябрь – два. Самолеты Sukhoi Superjet 100.

- Казань. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО», рейсы с мая до сентября, по вторникам и пятницам. Самолеты – Bombardier CRJ-200.

- Магас. Авиакомпания «Северсталь», самолет Sukhoi Superjet 100. В столицу Ингушетии можно будет улететь с июня по август, рейс один раз в неделю.

Ранее, с февраля, к ежедневным утренним рейсам в Москву добавились вечерние – по пятницам и воскресеньям. // фото: из официальных источников