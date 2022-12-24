Пять новых автомобилей получила Кондопожская ЦРБ

Пятью новыми машинами пополнился автопарк районной больницы. Автомобили поступили в Кондопожскую ЦРБ, рассказали в Минздраве Карелии.

Всю технику приобрели за счет денег из федерального бюджета. В частности, в рамах программы модернизации первичного звена здравоохранения купили четыре «Лады Гранта».

Легковушки используют для транспортировки врачей, для доставки в лабораторию взятых у пациентов биоматериалов.

Машину скорой помощи «Газель Некст» приобрели по федеральной программе поддержки отечественного автопрома. В этом автомобиле есть все необходимое для оказания неотложной и экстренной помощи оборудование. // фото: Минздрав Карелии