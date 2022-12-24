Прокуратура считает уборку Петрозаводска от снега ненадлежащей

Содержание дорог и уборка дворов от снега в карельской столице, а также ситуация с контейнерными площадками явно далеки от идеала. Так считают в прокуратуре Карелии.

Надзорное ведомство Петрозаводска вместе с сотрудниками ГИБДД провело проверку и огласило результаты.

- Выявлены многочисленные факты ненадлежащей уборки улиц и тротуаров от снежных масс, колеи, что в ряде случаев повлекло простой общественного транспорта,

- сказано в сообщении.

Прокуратура считает, что городская администрация не обеспечила должный контроль за осуществляющим зимнее содержание дорог подрядчиком. Мэру внесли представление, оно сейчас находится на рассмотрении.

Проверочные мероприятия также показали, что контейнерные площадки захламлены строительными отходами и отработанными шинами. После вмешательства надзорного ведомства местные власти устранили нарушения. // фото: администрация Петрозаводска