23 декабря 2022, 21:34
Общество

В Петрозаводске назван победитель конкурса селфи со снеговиком

Оттепель подпортила настроение

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о том, что конкурс селфи со снеговиками выиграла Маргарита Колосова. Девушка нашла пять снежных объектов и прислала селфи с ними, как того требовали условия.

«Маргарита Колосова первой прислала пять снимков со снеговиками. Причем последнего обнаружила без подсказки. Правда, оттепель немного подпортила внешний вид снеговиков, а один из них и вовсе простоял лишь сутки»,

- прокомментировал глава карельской столицы на своей странице ВК.

По словам мэра, на следующей неделе такой же предвестник Нового года будет радовать петрозаводчанку и ее соседей на улице Софьи Ковалевской. // Фото: vk.com.

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Новости
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владимир любарский