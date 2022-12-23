23 декабря 2022, 21:34
В Петрозаводске назван победитель конкурса селфи со снеговиком
Оттепель подпортила настроение
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о том, что конкурс селфи со снеговиками выиграла Маргарита Колосова. Девушка нашла пять снежных объектов и прислала селфи с ними, как того требовали условия.
«Маргарита Колосова первой прислала пять снимков со снеговиками. Причем последнего обнаружила без подсказки. Правда, оттепель немного подпортила внешний вид снеговиков, а один из них и вовсе простоял лишь сутки»,
- прокомментировал глава карельской столицы на своей странице ВК.
По словам мэра, на следующей неделе такой же предвестник Нового года будет радовать петрозаводчанку и ее соседей на улице Софьи Ковалевской. // Фото: vk.com.