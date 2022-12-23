В Карелии стартовала акция «Корзина добра»

Карелия присоединилась к всероссийской акции «Корзина добра». Почувствовать себя волшебником могут все желающие с 23 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе правительства.

Акция предоставляет уникальную возможность подарить неизвестному ребенку из семьи мобилизованного земляка или самим военнослужащим новогодний подарок.

Такая «Корзину добра» установлена в продуктовом гипермаркете Сигма, расположенного на Лесном проспекте. В нее можно пожертвовать новогодние товары, игрушки и сладкие подарки. // Фото: gov.karelia.ru.