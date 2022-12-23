Престарелым и инвалидам готовили еду в помещении с вредным грибком

В частной организации Петрозаводска, осуществляющей социальные услуги престарелым и инвалидам в стационарной форме, в сентябре прокуратурой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в помещении для порционирования готовой продукции выявлено грибковое поражение поверхностей, на вентиляции отсутствовали защитные сетки, столешница была с трещинами и сколами.

Кроме того, прокурорская проверка показала, что доставка готовой продукции осуществлялась автомобилем, без специального контроля температурного режима, вследствие чего продукты могли портиться, а в дальнейшем их употребление - привести к отравлению.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время все нарушения устранены, а должностное лицо, допустившее их, привлечено к дисциплинарной ответственности. // Фото: freepik.