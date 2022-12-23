Народный фронт собрал для бойцов 20 тонн гуманитарного груза

За полгода жители Карелии практически ежедневно приносили в пункт сбора регионального исполкома «Народного фронта» различную гуманитарную помощь. Для бойцов, находящихся на Донбассе, собрали порядка 20 тонн груза.

«Люди приносили теплые вещи, берцы, печки, лопаты, медикаменты, продукты, фонарики, батарейки и другие предметы первой необходимости. Так, для вязания теплых носков военным женщины даже объединились в артель»,

- рассказала руководитель регионального исполкома НФ Екатерина Филатова.

Только адресных посылок за полгода было собрано 1,7 тысячи. На собранные деньги закупили спальные мешки, мобильные бани. Кроме того, республика продолжает помогать и жителям Донбасса. В общей сложности с начала спецоперации в этот многострадальный региона было отправлено более 180 тонн гуманитарного груза. // Фото: Народный фронт.