Среди карельской молодежи безработных стало меньше

В Карелии безработица среди молодежи снизилась в 1,6 раза по сравнению с началом года, сообщает пресс-служба Управления труда и занятости республики. Всего за этот период более 3,5 тысячи молодых людей нашли работу через службу занятости.

В правительстве республики отмечают, что снижению безработицы во многом способствуют региональные меры поддержки. Напомним, что в регионе работают программы по поддержке трудоустройства выпускников в возрасте от 18 до 25 лет и по наставничеству. То есть, работодателям частично возмещают расходы на зарплату начинающим работникам.

Кроме того, на рынок труда республики привлекаются выпускники вузов по специальностям, которым не готовят в ПетрГУ. За последние 2 года заключено 14 контрактов о целевом обучении для подготовки специалистов-кораблестроителей с Морским университетом Санкт-Петербурга. Также в 2026 и 2027 году выпускники придут на Онежский судостроительный завод. Помимо этого, начительно увеличены суммы единовременной помощи молодежи на открытие собственного дела. Начинающий предприниматель может получить стартовых 250 тысяч рублей. // Фото: freepik.