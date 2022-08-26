Пять машин пытались угнать подростки в Питкяранте и потерпели неудачу

Молодого человека в Питкяранте признали виновным сразу по трем уголовным статьям. Преступления 19-летний юноша совершил вместе с несовершеннолетним приятелем в одну ночь, сообщили в СУ СКР по региону.

Это было в ноябре 2020 года. Подростки приметили припаркованный у дома в Питкяранте ВАЗ 21213 и завели его, соединив провода зажигания. Перед этим они разбили стекло и приникли в салон.

Далеко уехать юным угонщикам не удалось, всего через несколько метров они врезались в дерево. Оказалось, что в ту же ночь злоумышленники пытались угнать еще четыре автомобиля, но не смогли их завести.

Младшему назначили наказание в виде 120 часов исправительных работ, старшего признали кроме угона и покушения на угон еще и в вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетнего. Он получил 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. // Фото: pixabay.com