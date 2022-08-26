Ремонтирующиеся в Петрозаводске дома пострадали от сильного дождя

Два дома в Петрозаводске пострадали из-за непогоды. Сейчас последствия пытаются устранить сотрудники Фонда капремонта, сообщили в пресс-службе организации.

Речь идет о зданиях на улицах Луначарского, 63 и Фрунзе, 6, где идет капитальный ремонт. Ветер сорвал с кровель часть защитного тента, в результате дождь залил квартиры на верхних этажах.

Специалисты фонда на месте обсуждают с подрядчиками возможности для максимально быстрого устранения последствий протечки. Будет составлен акт, работы по восстановлению оплатят либо подрядная организация, либо страховая компания. // Фото: Фонд капремонта РК