Пять человек погибли в страшной аварии в Ленобласти

В Ленинградской области в ДТП днем 18 мая погибли пять человек. Об этом сообщает 47news со ссылкой на полицию региона.

По данным источника, трагедия произошла около 15 часов на трассе в Ломоносовском районе. 21-летний водитель автомобиля «Митсубиши» при совершении обгона задел по касательной ехавший в попутном направлении автомобиль «Киа». Эту машину выбросило на встречку под «Фольксваген».

В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров «Фольксвагена». Водитель «Митсубиши» в тяжелом состоянии. Он госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. // Фото 47news