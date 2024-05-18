18 мая 2024, 18:07
Пять человек погибли в страшной аварии в Ленобласти
Неудачный обгон молодого водителя привел к трагедии
В Ленинградской области в ДТП днем 18 мая погибли пять человек. Об этом сообщает 47news со ссылкой на полицию региона.
По данным источника, трагедия произошла около 15 часов на трассе в Ломоносовском районе. 21-летний водитель автомобиля «Митсубиши» при совершении обгона задел по касательной ехавший в попутном направлении автомобиль «Киа». Эту машину выбросило на встречку под «Фольксваген».
В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров «Фольксвагена». Водитель «Митсубиши» в тяжелом состоянии. Он госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. // Фото 47news