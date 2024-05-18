Маленького ребенка вывезли в лес и убили в российском регионе

В Ростовской области убили восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, 17 мая в полицию обратилась жительница станицы Ольгинской. Женщина рассказала, что ее дочь ушла в магазин и не вернулась домой. Начались поиски. Через некоторое время тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе.

Оперативники выяснили, что девочку посадил в свою машину водитель эвакуатора. Мужчину задержали, ему 25 лет.

«В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил»,

- рассказали в СК.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Назначены экспертизы, которые должны установить, в том числе, точную причину смерти девочки. // Фото: СУ СК по Ростовской области