Пьяный злоумышленник чуть не задушил девочку-подростка

Сортавальскими следователями завершено расследование и отправлено в суд уголовное дело, возбужденное в августе в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя. Молодой мужчина обвиняется по статьям №30 и №105 в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, ранним августовским утром обвиняемый, будучи нетрезвым, набросился на 15-летнюю девочку, которая направлялась в сторону местной больницы. Он повалил ее в кусты и стал душить. Его вспугнула проходящая мимо женщина. Злоумышленник скрылся, но правоохранители установили его личность и задержали.

Позже объяснить свои действия он никак не смог. Впереди у него суд и наказание – от 8 до 20 лет лишения свободы. // Фото: karelia.sledcom.ru.