Жительница Карелии стремилась к легкому заработку и прогорела

Очередной жертвой мошенников стала жительница Прионежского района. Женщина лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Все началось с того, что потерпевшая играла в телефоне. Там выскочила реклама, которая предлагала получать хороший доход в онлайн-режиме. Женщина имела несколько кредитов, поэтому решила попробовать подзаработать. Она оставила заявку с личными данными и номером телефона.

Вскоре ей позвонил человек, который представился менеджером инвестиционной компании. Жительнице республики предоставили куратора для действий на финансовом рынке. Тот подробно рассказал, какие программы нужно установить на телефон, и сколько денег вносить на счет. В течение следующих трех недель женщина вносила десятки тысяч рублей, а ей демонстрировали, как растет ее прибыль. Однажды даже позволили вывести 1800 рублей.

Дальше собеседник стал действовать настойчивее. Он заявил, что, если наша землячка не внесет очередную сумму, его уволят, и они не смогут довести сделку до конца. В итоге женщина назанимала денег у друзей, взяла еще несколько кредитов и снова и снова переводила средства на свой баланс. Она потратила почти 1,4 миллиона рублей, а затем обнаружила, что приложение заблокировали, а собеседник перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com