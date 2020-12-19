Пьяный водитель задержан на трассе «Кола» в Карелии

Сотрудники ОГИБДД по Сегежскому району остановили на трассе «Кола» автомобиль «Дэу Матиз». Управлявший им водитель оказался нетрезв, сообщает паблик ведомства.

За рулем иномарки оказался житель поселка Надвоицы. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок перед законом.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок полтора-два года. Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку. Фото ГИБДД Сегежи