Жители Карелии несут цветы и игрушки к месту гибели школьницы

На месте гибели восьмилетней девочки в Костомукше растет народный мемориал. Горожане несут туда цветы, игрушки, зажигают свечи. Фотография опубликована в паблике «Беседка в Костомукше товарной».

Напомним, трагедия произошла днем 17 декабря на пересечении улиц Ленина и Калевалы. Чистивший снег трактор, сдавая задним ходом, наехал на ребенка. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия. Момент трагедии попал в объектив камеры наблюдения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Водитель трактора обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Наказание за подобное преступление может составить до трех лет лишения свободы.