Объявлено возможное наказание водителю, задавившему девочку в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьмилетней девочки в Костомукше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла днем 17 декабря. На пересечении улиц Ленина и Калевалы в Костомукше водитель трактора, расчищавший тротуары от снега, при движении задним ходом сбил ребенка. Девочка скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 55-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, трагический инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.