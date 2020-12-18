Разыскивается мужчина укравший товар в магазине

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи.

Мужчина подозревается в краже из магазина бытовой техники с причинение ущерба на сумму более 11 000 рублей.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8-911-426-8177 или 8-911-050-9802. Конфиденциальность гарантируется.