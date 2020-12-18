18 декабря 2020, 13:21
Происшествия

Разыскивается мужчина укравший товар в магазине

Полиция просит помощи бдительных граждан

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи.

Мужчина подозревается в краже из магазина бытовой техники с причинение ущерба на сумму более 11 000 рублей.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщать значимые сведения по телефонам:  8-911-426-8177 или 8-911-050-9802. Конфиденциальность гарантируется.

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Карелия
Петрозаводск
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