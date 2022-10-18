18 октября 2022, 16:42
Пьяный водитель устроил ДТП на Лесном проспекте
В Петрозаводске легковой автомобиль снес дорожный знак
Сегодня в 14:25 в Петрозаводске на Лесном проспекте водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на разделительную полосу, сбила дорожный знак и врезалась в опору освещения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Управлявший автомобилем мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило предположение инспекторов - 57-летний водитель был пьян. В аварии он не пострадал.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Инспекторы просят горожан сообщать о случаях управления транспортом пьяными людьми в дежурную группу по телефону 715-900. Фото ГИБДД Петрозаводска