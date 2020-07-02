Пьяный водитель совершил ДТП в Карелии и скрылся с места происшествия

За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД отстранили от управления 8 водителей в состоянии опьянения, двое водителей сели за руль повторно в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Так, 1 июля в Сегеже 31-летний водитель «ВАЗ-2131», не имея права управления, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Прионежском районе на станции Деревянка от управления автомобилем «Фиат Албеа» отстранен пьяный 53-летний водитель.

В Костомукше сотрудниками ГИБДД от управления автомобилями «Тойота Хайс» и «Лада Приора» отстранены водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. А накануне от управления автомобилем ВАЗ-2110, был отстранен водитель, 1979 года рождения, который находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Водителей, впервые севших нетрезвыми за руль, ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Ну а тех, кто ранее уже совершал подобное правонарушение – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Госавтоинспекция Карелии напоминает управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения и представляет повышенную общественную опасность.