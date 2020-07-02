02 июля 2020, 09:59
Подкуп в особо крупном размере раскрыли в Карелии
Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего предприятием
В Сегежском районе будет рассмотрено дело в отношении управляющего одним из предприятий, который обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По версии следствия, подозреваемый пообещал главному инженеру ООО «Сегежская упаковка» более миллиона рублей и передал ему первую часть суммы - 100 тысяч рублей - за содействие в заключении договора на проведение капитального ремонта кровли здания этой организации.
При передаче взятки подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. Дело передано в Сегежский городской суд, вскоре оно будет рассмотрено.