Подкуп в особо крупном размере раскрыли в Карелии

В Сегежском районе будет рассмотрено дело в отношении управляющего одним из предприятий, который обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, подозреваемый пообещал главному инженеру ООО «Сегежская упаковка» более миллиона рублей и передал ему первую часть суммы - 100 тысяч рублей - за содействие в заключении договора на проведение капитального ремонта кровли здания этой организации.

При передаче взятки подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. Дело передано в Сегежский городской суд, вскоре оно будет рассмотрено.