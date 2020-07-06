Пьяный водитель разъезжал по федеральной трассе в Карелии

Нарушитель, севший за руль иномарки подшофе, был остановлен ранним утром на 305 километре трассы «Кола» в Олонецком районе.

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем «Шкода Октавия» 33-летнего водителя автомобиля, находившегося в состоянии опьянения.

Водитель был привлечен к административной ответственности. Как разъясняют в Госавтоинспекции, подобные поездки могут привести к серьезным последствиям для участников дорожного движения.

Что делать с нарушителем, решит суд. Водителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.

Фото: Госатоинспекция РК