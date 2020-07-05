Обнаружено тело пожилой женщины, пропавшей на рыбалке в Карелии

В минувшую субботу спасатели обнаружили тело 83-летней женщины, которая вместе с 87-летним супругом отправилась на рыбалку на Ладожское озеро.

Напомним, тревогу забил сын пожилой пары, после того как родители перестали выходить на связь 30 июня. Начались поиски.

Как сообщил изданию 78.ru источник в экстренных службах, труп жительницы Петербурга был найден 4 июля у поселка Терву Ланденпохского района. Поиски пожилого мужчины продолжаются.