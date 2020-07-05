05 июля 2020, 17:30
Происшествия

Два гектара леса сгорело в Приладожье

Специалисты предполагают, что пожар мог возникнуть по вине отдыхающих

Серьезный лесной пожар произошел в районе Светлого озера в Питкярантском районе. Возгорание обнаружили 4 июля в 13:50 сотрудники Салминского лесничества во время патрулирования территории.

На момент обнаружения площадь пожара была 1,3 га, отметили в сообществе Питкярантского лесничества. Тушением лесного пожара занимались сотрудники Приладожского авиазвена. Пожар был ликвидирован в 23:30 на площади 2,0 га.

«Причиной пожара, скорее всего, является неосторожное обращение с огнем отдыхающими гражданами», - предположили в лесничестве.

Фото: vk.com

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лесной пожар
Питкярантский район
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