Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

Сегодня утром карельские спасатели участвовали в ликвидации ДТП на дороге «Кочкома - Госграница». По сообщению пресс-службы МЧС, автомобиль съехал в кювет. 5 июля в 07:10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши выдвигалось на место аварии.

Еще одно ДТП случилось также утром но уже в Лоухском районе на трассе «Кола». Федеральную трассу не поделили два автомобиля.

Информация о пострадавших в этих авариях уточняется.