05 июля 2020, 15:16
Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

Пожарные выезжали на место аварии на дороге «Кочкома - Госграница»

Сегодня утром карельские спасатели участвовали в ликвидации ДТП на дороге «Кочкома - Госграница». По сообщению пресс-службы МЧС, автомобиль съехал в кювет. 5 июля в 07:10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши выдвигалось на место аварии.

Еще одно ДТП случилось также утром но уже в Лоухском районе на трассе «Кола». Федеральную трассу не поделили два автомобиля.

Информация о пострадавших в этих авариях уточняется.

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Метки: 
ДТП
новости Карелии
Костомукша
Лоухский район
МЧС по РК