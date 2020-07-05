В Карелии подростка оштрафовали за экстремизм

Несовершеннолетнего жителя Кондопожского района привлекли к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Об этом сообщает группа «Скажи экстремизму нет».

10 июня комиссия по делам несовершеннолетних районной администрации признала юношу, 2003 года рождения, виновным в административном правонарушении. В качестве наказания ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Всего в июне шестеро жителей Карелии были привлечены к административной ответственности за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики (ст. 20.3 ч. 1 КоАП РФ), а также за возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Фото: ugra-news.ru