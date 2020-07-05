Семейная пара пропала во время рыбалки в Карелии

Семейная пара пенсионеров отправилась на рыбалку в Карелию и пропала. Тревогу забил 51-летний сын пропавших, который с 30 июня не может связаться с пожилыми родными.

87-летний мужчина и 83-летняя женщина на лодке вышли в Ладожское озеро, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У пенсионеров с собой были телефоны, удочки, спальники и палатка. Предположительно, семейная пара может находиться вблизи поселка Терву в Лахденпохском районе Карелии. Поиски пропавших продолжаются.