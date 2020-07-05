Любовь к незаконной рыбалке довела жителей Карелии до уголовных дел

В отношении двух браконьеров, ловивших рыбу в Кондопожской губе Онежского озера, возбуждены уголовные дела по признакам «Незаконной добычи водных биологических ресурсов». Им может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

По сообщению транспортной полиции, несмотря на действующий запрет, мужчины ночью ловили рыбу в местах нереста. Добычей 45-летнего и 50-летнего рыбаков стали три судака. Стражи порядка изъяли у браконьеров десять запрещенных снастей, катер с мотором и пойманную рыбу.

Еще один любитель незаконной рыбалки попался в Прионежском районе. 40-летний житель Петрозаводска ловил рыбу в местах нереста и на миграционных путях запрещенной многокрючковой рыболовной снастью. Полицейские изъяли у него четыре незаконных орудия лова, моторную лодку и пойманных трех судаков. В отношении браконьера также возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий рыбаков оценили в более чем 39 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте