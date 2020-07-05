Дерзкий вор забрался в квартиру спавшей жительницы Карелии

35-летняя жительница Калевальского района буквально во сне лишилась мобильного телефона стоимостью более шести тысяч рублей. Пока женщина спала, в ее квартире орудовал незнакомец, наудачу которого входная дверь в жилище женщины была не заперта.

Стражам порядка удалось выйти на след подозреваемого - ранее судимого 37-летнего местного жителя.



По сообщению МВД, ночью мужчина выпивал, а затем стал искать средства для продолжения застолья. В подъезде он заметил открытую дверь в одну из квартир, зашел туда и забрал гаджет, который обменял на спиртное у односельчанина. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.