05 июля 2020, 09:38
Молния ударила в российского футболиста во время тренировки
Молодой вратарь попал в реанимацию после инцидента на поле
Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», попал в реанимацию после несчастного случая на тренировке.
В молодого вратаря ударила молнии, об этом сообщается на странице клуба в соцсети. В клубе надеются, что с игроком все будет хорошо.
По сообщению «Лента.ру», «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон команда завершила на одиннадцатом месте в турнирной таблице.