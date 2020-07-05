Молния ударила в российского футболиста во время тренировки

Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», попал в реанимацию после несчастного случая на тренировке.

В молодого вратаря ударила молнии, об этом сообщается на странице клуба в соцсети. В клубе надеются, что с игроком все будет хорошо.

По сообщению «Лента.ру», «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон команда завершила на одиннадцатом месте в турнирной таблице.