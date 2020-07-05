Автомобиль попал в жесткое ДТП у Президентского кадетского училища

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» задались вопросом о том, кто потерял стойку с колесом на Комсомольском проспекте у Президентского кадетского училища в Петрозаводске.

Чуть позднее один из участников обсуждения опубликовал короткое видео, на котором, вероятно, запечатлен владелец потерянной детали. Авария произошла 4 июля в 01:41.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк» автомобиль двигался в сторону Невского. После светофора около Президентского кадетского училища автомобиль выехал на газон, ударился в ограждение, машину развернуло. После этого участник ДТП пропал из зоны видимости камеры.

По сообщению другого комментатора, около трех часов ночи в этом месте стояла разбитая «Лада» и машина ГИБДД.