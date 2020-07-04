04 июля 2020, 18:00
«Ниссан Кашкай» и мотоцикл «Хонда» не разъехались на Кукковке
Пострадавшему в аварии в Петрозаводске мотоциклисту оказали медицинскую помощь
Авария с участием кроссовера «Ниссан Кашкай» и мотоцикла «Хонда» произошла днем в минувшую пятницу на улице Лыжная в Петрозаводске.
Подробности рассказали в Госавтоинспекции Карелии. 29-летняя девушка за рулем иномарки при перестроении не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом.
Мотоциклист в результате ДТП получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция Карелии