04 июля 2020, 13:44
Происшествия

Жители Карелии попались на кражах пивного напитка и шампуня

Полиции предстоит решить, что делать с 37-летним и 42-летним мужчинами

Помощь росгвардейцев потребовалась работникам магазинов в Сегежском районе. Нарушителей передали полиции.

Днем 2 июля сотрудники вневедомственной охраны выезжали в сетевой магазин на Бульваре Советов. Там был задержан 37-летний местный житель, пытавшийся пронести мимо кассы бутылку пивного напитка.

Другой вызов поступил вечером из магазина на улице Спиридонова. Там был задержан 42-летний житель Надвоиц,  пытавшийся пронести мимо кассы четыре флакона шампуня.

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Кража
магазин
магазинный вор
Росгвардиця
Сегежа
пивной напиток
шампунь