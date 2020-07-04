04 июля 2020, 13:44
Жители Карелии попались на кражах пивного напитка и шампуня
Полиции предстоит решить, что делать с 37-летним и 42-летним мужчинами
Помощь росгвардейцев потребовалась работникам магазинов в Сегежском районе. Нарушителей передали полиции.
Днем 2 июля сотрудники вневедомственной охраны выезжали в сетевой магазин на Бульваре Советов. Там был задержан 37-летний местный житель, пытавшийся пронести мимо кассы бутылку пивного напитка.
Другой вызов поступил вечером из магазина на улице Спиридонова. Там был задержан 42-летний житель Надвоиц, пытавшийся пронести мимо кассы четыре флакона шампуня.