04 июля 2020, 11:18
Происшествия

Любителя поесть на халяву разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска продолжает поиски подозреваемого в краже

Городская полиция устанавливает личность и местонахождение молодого человека,  запечатленного на видеозаписи.

Его подозревают к краже продуктов из магазина в районе Первомайского проспекта в Петрозаводске. На записи запечатлен молодой человек с рюкзаком и корзинкой с различными товарами.

Полиция просит петрозаводчан сообщать информацию о разыскиваемом или его местонахождении по номеру: +7953-532-49-59.

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