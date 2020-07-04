Любителя поесть на халяву разыскивают в Петрозаводске

Городская полиция устанавливает личность и местонахождение молодого человека, запечатленного на видеозаписи.

Его подозревают к краже продуктов из магазина в районе Первомайского проспекта в Петрозаводске. На записи запечатлен молодой человек с рюкзаком и корзинкой с различными товарами.

Полиция просит петрозаводчан сообщать информацию о разыскиваемом или его местонахождении по номеру: +7953-532-49-59.