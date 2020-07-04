Петрозаводчанин на такси приехал воровать топливо с автозаправки

Уголовный розыск раскрыл кражу дизельного топлива с одной из автозаправок Петрозаводска. Неизвестный похитил 100 литров топлива, ущерб составил пять тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

Подозреваемым оказался 31-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, как спланировал преступление. Мужчина решил похитить топливо и сбыть его дешевле рыночной стоимости отцу-дальнобойщику, который собирался в командировку.

Петрозаводчанин вызвал такси и погрузил две пятидесятилитровые канистры в багажник. На АЗС он залил топливо в емкости, платить не стал и спокойно уехал домой. Топливо он успел продать отцу за три тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

Фото: пресс-служба МВД по РК