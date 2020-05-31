Пьяный водитель протаранил на «УАЗе» забор в Заозерье

30 мая в 23.50 в селе Заозерье сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района отстранили от управления автомобилем «УАЗ» 65-летнего нетрезвого водителя, жителя Петрозаводска, который на своем автомобиле повредил забор в СНТ «Малиновка» « и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотрен штраф 800 рублей); по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем находящимся в состоянии алкогольного опьянения – предусмотрен штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет); по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП – предусмотрено лишение права управления на срок от 1 до 1.5 лет или административный арест до 15 суток).

Решение о наказании примет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Сообщить о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.