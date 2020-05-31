Житель Карелии подверг двухлетнего ребенка опасности

Госавтоинспекция остановила водителя, который перевозил малолетнего ребенка без удерживающего устройства, сообщает ГИБДД по РК.

Сотрудники Госавтоинспекции – спецвзвод ГИБДДКарелии – в субботу, 30 мая, в 20:15 зафиксировали нарушение водителя автомобиля «УАЗ», который подверг опасности 2-летнего пассажира: ребенок находился в автомобиле на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Детским автокреслом, в соответствии с требованиями правил перевозки детей, автомобиль оборудован не был.

«49-летний житель г. Кондопога привлечен к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за это административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя – в размере 3000 рублей.