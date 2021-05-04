Пьяный водитель отстранен от управления в Прионежском районе Карелии

Сотрудники ДПС ГИБДД Карелии в Прионежском районе отстранили от управления автомобилем 38-летнего водителя, с признаками алкогольного опьянения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

При освидетельствовании алкотестер показал концентрацию алкоголя в крови 0,98 промилле. Теперь нарушителю грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей с одновременным лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. // Фото: vk.com