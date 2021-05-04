Полиция Пряжинского района разыскивает водителя, сбившего пешехода

Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, у дома №72 по Шоссейной улице в поселке Чална совершил наезд на 40-летнего пешехода, двигающегося по проезжей части, сообщает паблик «ОМВД России по Пряжинскому району».

Водитель покинул место ДТП, в ГИБДД о произошедшем не сообщил. Инцидент произошел 2 мая около 1:30. В результате наезда пострадал пешеход, ему оказана медицинская помощь. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, госавтоинспекция просит позвонить в ГИБДД по телефону 8 (81456) 3 29 82 или в дежурную часть ОМВД России по Пряжинскому району по телефону 8 (81456) 3 29 60. // Изображение: vk.com