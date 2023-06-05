05 июня 2023, 10:10
Пьяный водитель отправил в больницу молодую женщину в Карелии
Автомобиль перевернулся на подъезде к Сегеже
В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности ДТП, произошедшего вечером 3 июня на подъезде к Сегеже.
По данным ведомства, не имеющий прав 26-летний мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля ВАЗ-2105. Водитель не справился с управлением, в результате машина перевернулась.
В аварии пострадали автомобилист и его 39-летняя пассажирка. Оба госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии