Два автомобиля опрокинулись, еще один съехал в кювет в Карелии

Помощь спасателей потребовалась после аварий в Карелии. В субботу, 3 июня, ДТП произошли в разных районах республики.

Помощь спасателей потребовалась после аварий в Карелии. В субботу, 3 июня, ДТП произошли в разных районах республики.

В 18:03 пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района привлекалось для ликвидации ДТП. На 83 км автомобильной дороги А-121 Олонец – Леппясилта опрокинулся автомобиль.

На 20 км Ялгубского шоссе в Прионежье автомобиль съехал в кювет.

В 22:53 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района привлекалось для ликвидации последствий ДТП. На улице Гористая в Сегеже автомобиль съехал в кювет, а потом опрокинулся.